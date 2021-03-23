Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже майже 122 тисячі, у черзі ще 321 тисяча
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 122 тисячі людей, з них майже 11 тисяч вакцинувань за добу, у тому числі у пунктах щеплень. Записалася у чергу на вакцинацію 321 тисяча українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Цитата:
"121 929 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Так, 10 904 людини щеплено проти COVID-19 за добу 22 березня 2021 року в Україні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область – 490 щеплень;
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- Волинська область – 200 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 960 щеплень;
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- Донецька область – 150 щеплень;
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- Житомирська область – 590 щеплень;
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- Закарпатська область – 500 щеплень;
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- Запорізька область – 310 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 454 щеплення;
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- Київська область – 310 щеплень;
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- Кіровоградська область – 300 щеплень;
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- Луганська область – 150 щеплень;
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- Львівська область – 880 щеплень;
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- місто Київ – 1 030 щеплень;
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- Миколаївська область – 250 щеплень;
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- Одеська область – 320 щеплень;
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- Полтавська область – 620 щеплень;
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- Рівненська область – 400 щеплень;
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- Сумська область – 450 щеплень;
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- Тернопільська область – 510 щеплень;
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- Харківська область – 310 щеплень;
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- Херсонська область – 510 щеплень;
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- Хмельницька область – 160 щеплень;
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- Чернівецька область – 110 щеплень;
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- Чернігівська область – 100 щеплень;
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- Черкаська область – 840 щеплень.
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Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.