Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже почти 122 тысячи, в очереди еще 321 тысяча
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 122 тыс. человек, из них почти 11 тыс. вакцинирований за сутки, в том числе в пунктах прививок. Записалась в очередь на вакцинацию 321 тысяча украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Цитата:
"121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
Так, 10 904 человека привито против COVID-19 за сутки 22 марта 2021 года в Украине.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
-
- Винницкая область - 490 прививок;
-
- Волынская область - 200 прививок;
-
- Днепропетровская область - 960 прививок;
-
- Донецкая область - 150 прививок;
-
- Житомирская область - 590 прививок;
-
- Закарпатская область - 500 прививок;
-
- Запорожская область - 310 прививок;
-
- Ивано-Франковская область - 454 прививки;
-
- Киевская область - 310 прививок;
-
- Кировоградская область - 300 прививок;
-
- Луганская область - 150 прививок;
-
- Львовская область - 880 прививок;
-
- Киев - 1030 прививок;
-
- Николаевская область - 250 прививок;
-
- Одесская область - 320 прививок;
-
- Полтавская область - 620 прививок;
-
- Ровенская область - 400 прививок;
-
- Сумская область - 450 прививок;
-
- Тернопольская область - 510 прививок;
-
- Харьковская область - 310 прививок;
-
- Херсонская область - 510 прививок;
-
- Хмельницкая область - 160 прививок;
-
- Черновицкая область - 110 прививок;
-
- Черниговская область - 100 прививок;
-
- Черкасская область - 840 прививок.
-
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.