Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже почти 122 тысячи, в очереди еще 321 тысяча

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"121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

Так, 10 904 человека привито против COVID-19 за сутки 22 марта 2021 года в Украине.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:



Винницкая область - 490 прививок;



Волынская область - 200 прививок;



Днепропетровская область - 960 прививок;



Донецкая область - 150 прививок;



Житомирская область - 590 прививок;



Закарпатская область - 500 прививок;



Запорожская область - 310 прививок;



Ивано-Франковская область - 454 прививки;



Киевская область - 310 прививок;



Кировоградская область - 300 прививок;



Луганская область - 150 прививок;



Львовская область - 880 прививок;



Киев - 1030 прививок;



Николаевская область - 250 прививок;



Одесская область - 320 прививок;



Полтавская область - 620 прививок;



Ровенская область - 400 прививок;



Сумская область - 450 прививок;



Тернопольская область - 510 прививок;



Харьковская область - 310 прививок;



Херсонская область - 510 прививок;



Хмельницкая область - 160 прививок;



Черновицкая область - 110 прививок;



Черниговская область - 100 прививок;



Черкасская область - 840 прививок.



Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.