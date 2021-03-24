В Україні вже 1,579 млн випадків COVID-19, за добу - 14 174
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, - 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу - 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу - 342. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 5 438 осіб;
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- летальних випадків – 342;
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- одужало – 7 386 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 579 906 осіб;
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- одужало – 1 276 272 особи;
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- летальних випадків – 30 773;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1 300 випадків;
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- Вінницька область – 616 випадків;
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- Волинська область – 275 випадків;
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- Дніпропетровська область – 785 випадків;
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- Донецька область – 635 випадків;
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- Житомирська область – 453 випадки;
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- Закарпатська – 637 випадків;
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- Запорізька область – 603 випадки;
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- Івано-Франківська область – 351 випадок;
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- Київська область – 813 випадків;
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- Кіровоградська область – 113 випадків;
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- Луганська область – 152 випадки;
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- Львівська область – 939 випадків;
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- Миколаївська область – 380 випадків;
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- Одеська область – 1 177 випадків;
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- Полтавська область – 450 випадків;
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- Рівненська область – 540 випадків;
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- Сумська область – 494 випадки;
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- Тернопільська область – 522 випадки;
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- Харківська область – 809 випадків;
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- Херсонська область – 128 випадків;
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- Хмельницька область – 994 випадки;
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- Черкаська область – 426 випадків;
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- Чернівецька область – 484 випадки;
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- Чернігівська область – 98 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".