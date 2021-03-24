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В Україні вже 1,579 млн випадків COVID-19, за добу - 14 174

В Україні вже 1,579 млн випадків COVID-19, за добу - 14 174

Київ • УНН

 • 21062 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, - 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу - 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу - 342. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 438 осіб;
  • летальних випадків – 342;
  • одужало – 7 386 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 579 906 осіб;
  • одужало – 1 276 272 особи;
  • летальних випадків – 30 773;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1 300 випадків;
  • Вінницька область – 616 випадків;
  • Волинська область – 275 випадків;
  • Дніпропетровська область – 785 випадків;
  • Донецька область – 635 випадків;
  • Житомирська область – 453 випадки;
  • Закарпатська – 637 випадків;
  • Запорізька область – 603 випадки;
  • Івано-Франківська область – 351 випадок;
  • Київська область – 813 випадків;
  • Кіровоградська область – 113 випадків;
  • Луганська область – 152 випадки;
  • Львівська область – 939 випадків;
  • Миколаївська область – 380 випадків;
  • Одеська область – 1 177 випадків;
  • Полтавська область – 450 випадків;
  • Рівненська область – 540 випадків;
  • Сумська область – 494 випадки;
  • Тернопільська область – 522 випадки;
  • Харківська область – 809 випадків;
  • Херсонська область – 128 випадків;
  • Хмельницька область – 994 випадки;
  • Черкаська область – 426 випадків;
  • Чернівецька область – 484 випадки;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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