В Україні вже 1,579 млн випадків COVID-19, за добу - 14 174

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, - 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу - 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу - 342. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.