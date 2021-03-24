В Украине уже 1,579 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 174
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, - 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки - 5,4 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки - 342. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"14 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 24 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 5438 человек;
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- летальных случаев - 342;
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- выздоровели - 7386 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 579 906 человек;
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- выздоровели - 1 276 272 лица;
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- летальных исходов - 30 773;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 750 детей и 434 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 1300 случаев;
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- Винницкая область - 616 случаев;
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- Волынская область - 275 случаев;
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- Днепропетровская область - 785 случаев;
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- Донецкая область - 635 случаев;
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- Житомирская область - 453 случая;
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- Закарпатская - 637 случаев;
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- Запорожская область - 603 случая;
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- Ивано-Франковская область - 351 случай;
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- Киевская область - 813 случаев;
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- Кировоградская область - 113 случаев;
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- Луганская область - 152 случая;
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- Львовская область - 939 случаев;
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- Николаевская область - 380 случаев;
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- Одесская область - 1177 случаев;
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- Полтавская область - 450 случаев;
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- Ровенская область - 540 случаев;
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- Сумская область - 494 случая;
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- Тернопольская область - 522 случая;
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- Харьковская область - 809 случаев;
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- Херсонская область - 128 случаев;
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- Хмельницкая область - 994 случая;
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- Черкасская область - 426 случаев;
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- Черновицкая область - 484 случая;
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- Черниговская область - 98 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".