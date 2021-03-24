В Украине уже 1,579 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 174

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, - 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки - 5,4 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки - 342. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.