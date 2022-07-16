"Газпром" звернувся до Siemens за документами на турбіну для "Північного потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. "Газпром" офіційно звернувся до Siemens з проханням надати документи, що дозволяють вивезти газотурбінний двигун для газопроводу "Північний потік-1", знову натякнувши на можливі "проблеми" з поставками газу до Європи без цього обладнання. Про це йдеться у повідомленні російської компанії, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що 15 липня "Газпром" "офіційно звернувся до компанії Siemens з проханням надати документи, які з урахуванням чинних санкційних режимів Канади та ЄС дозволять вивезти до росії газотурбінний двигун для КС "Портова" – критично важливого об'єкта для газопроводу "Північний потік", та виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у межах ремонту та сервісного обслуговування газотурбінних двигунів".
"Газпром" розраховує на "безумовне" виконання групою компаній Siemens своїх "зобов'язань" у межах сервісного обслуговування газотурбінних двигунів, "від яких залежить надійна робота газопроводу "Північний потік" та забезпечення природним газом європейських споживачів".
Доповнення
Раніше "Газпром" заявив, що не має у своєму розпорядженні документів, що дозволяють Siemens вивезти турбіну з Канади.
Так, німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.
Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, вважають у Берліні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".
При цьому з середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.
З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".
Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.
Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.