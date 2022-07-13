Газпром заявил, что не располагает документами, позволяющими Siemens вывезти турбину из Канады

КИЕВ. 13 июля. УНН. Российская компания "Газпром" заявила, якобы в настоящее время не располагает ни одним документом, который бы позволил Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для "Северного потока". Об этом сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой компании, пишет УНН.