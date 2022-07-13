Газпром заявил, что не располагает документами, позволяющими Siemens вывезти турбину из Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российская компания "Газпром" заявила, якобы в настоящее время не располагает ни одним документом, который бы позволил Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для "Северного потока". Об этом сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой компании, пишет УНН.
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«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая», - заявили в компании.
Детали
Также в пресслужбе заявили, что в этих обстоятельствах «не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток»».
Ранее СМИ сообщали, якобы одна из турбин для "Северного потока" уже находится на пути из Канады в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Дополнение
Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.
Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение.
В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".
С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.
С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".
Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.