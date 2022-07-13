Газпром заявив, що не має у своєму розпорядженні документів, що дозволяють Siemens вивезти турбіну з Канади

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«Газпром» не має в своєму розпорядженні жодного документа, що дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС «Портова», що знаходиться там на ремонті», - заявили в компанії.

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Також у пресслужбі заявили, що в цих обставинах «неможливо зробити об'єктивний висновок про подальший розвиток ситуації із забезпеченням безпечної роботи КС «Портова», яка є критично важливим об'єктом для газопроводу «Північний потік»».

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито одна з турбін для "Північного потоку" вже перебуває на шляху з Канади до Європи, інші п'ять доставлять до Канади протягом двох років для техобслуговування.

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Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебував у Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, із санкцій було зроблено тимчасовий виняток.

В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не Москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, значно нижчому за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення з санкцій" сприйматимуть у Москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін зазначив, що основною причиною скорочення постачання він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Глава Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів. Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.