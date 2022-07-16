"Газпром" обратился к Siemens за документами на турбину для "Северного потока"

КИЕВ. 16 июля. УНН. "Газпром" официально обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для газопровода "Северный поток-1", снова намекнув на возможные "проблемы" с поставками газа в Европу без этого оборудования. Об этом говорится в сообщении российской компании, пишет УНН.