"Газпром" обратился к Siemens за документами на турбину для "Северного потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. "Газпром" официально обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для газопровода "Северный поток-1", снова намекнув на возможные "проблемы" с поставками газа в Европу без этого оборудования. Об этом говорится в сообщении российской компании, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 15 июля "Газпром" "официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и ЕС позволят вывезти в россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая" – критически важного объекта для газопровода "Северный поток", и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей".
"Газпром" рассчитывает на "безусловное" выполнение группой компаний Siemens своих "обязательств" в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, "от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей".
Дополнение
Ранее "Газпром" заявил, что не располагает документами, позволяющими Siemens вывезти турбину из Канады.
Так, немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции.
Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, считают в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".
При этом с середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.
С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".
Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам.
Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.