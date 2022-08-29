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Газ, туристичні візи для росіян і відповідальність за обхід санкцій: економіст розповів, що може включати 8-й санкційний пакет

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Риторика кремля щодо антиросійських санкцій опосередковано свідчить про те, що все ж таки санкції діють і болюче відбиваються на економіці рф. Наразі активно обговорюється питання щодо запровадження восьмого пакету санкцій. Що він може включати та які виклики наразі стоять перед світовими лідерами, в коментарі УНН розповів економіст Ігор Бураковський.

Газ, туристичні візи для росіян і відповідальність за обхід санкцій: економіст розповів, що може включати 8-й санкційний пакет

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«Економічні санкції проти росії на сьогоднішній день є одним із найпотужніших інструментів впливу на цю країну. Якщо ми уважно подивимося на офіційну риторику кремля, мова йде і про президента путіна, і про центральний банк рф, і про багатьох політиків та бізнесменів, то всі вони заявляють, що начебто санкції незаконні, завдають шкоди не лише росії, а й тим країнам, що їх застосовують, і що це шлях у безвихідь. Але це свідчить про те, що санкції діють. І тому фактор санкцій прямо визнається в офіційних виступах топ-урядовців та банкірів. Звісно, вони мають свою ціну, і ми повинні бути вдячними нашим партнерам, адже через застосування антиросійських санкцій вони несуть певні економічні та політичні втрати», – зазначив Бураковський.

Деталі

Наразі санкційна політика здійснюється у двох напрямках. Перший – це санкції, які були запроваджені після російської агресії проти України в 2014 році і продовжуються кожні на пів року. Другий – це санкції, введені після повномасштабного вторгнення 24 лютого, наразі введено вже сім пакетів санкцій і обговорюється восьмий.

«У восьмому пакеті санкцій ЄС, ймовірно, буде визначитися щодо співпраці з російською федерацією в плані постачання газу. Очевидно, що ЄС так чи інакше мають прийняти політичне рішення стосовно повної відмови від російського газу, і якщо це матиме місце, то тоді ЄС визначатиметься, у яких масштабах і як саме буде реалізовуватись така відмова. Наразі в ЄС прийнято рішення скоротити протягом наступного року споживання російського газу на 15%. Це гарний знак, який говорить, що ембарго на російський газ можливе, хоча не буде застосоване так швидко, як би нам цього хотілося», – розповів Бураковський.

Окрім того, за словами експерта, наступний пакет санкцій може включати обмеження щодо видачі віз для росіян. Цілком можливо, що наразі ведуться активні дискусії та перемовини, яким чином реалізувати цю ініціативу.

«Третій пункт. Очевидно, що буде розширення списку осіб, на які накладатимуться персональні санкції. Це можуть бути не обов’язково політики, а й середня ланка керівників великих російських державних компаній, які фактично працюють на війну і забезпечують російську економіку. Адже вплив цих компаній на російську економіку є надзвичайно великим», – зазначив експерт.

Економіст вважає, що наступним кроком ЄС також переглядатиме механізми запровадження санкцій. Адже при постійних введеннях усе нових обмежень росії вдається певною мірою обходити санкції. Зокрема, зараз обговорюються рекомендації з боку Європейського Союзу країнам-членам щодо певних змін у законодавстві, у тому числі і ухвалення рішення щодо введення кримінальної відповідальності за обхід санкцій.

«І я думаю, що в контексті восьмого пакету санкцій буде ще один важливий момент. З одного боку є країни, які активно впроваджують санкційні заходи проти росії, і є країни, які ніяк не сформулювали свого ставлення до санкцій чи, більше того, відверто заперечують необхідність запровадження санкцій і вважають, що реакція Заходу на російську політику є надто гіпертрофованою.

Незабаром має відбутися саміт G20, тобто країн, на які сьогодні припадає приблизно 85 % світового виробництва. Але водночас тільки половина з них підтримують антиросійські санкції. Друга половина, серед яких і Китай, активно торгують з росією. Таким чином виникає своєрідний розкол. А росія, хоч і не в тій мірі, в якій би їй це хотілося, але за рахунок цього компенсує негативний вплив, розвиваючи економічні стосунки з країнами Африки, Латинської Америки, Китаєм. Це велика проблема. Незважаючи на те, що російська економіка відіграє незначну роль в світовому господарстві, усе ж по багатьох товарах вона є великим постачальником. Це і енергоносії, і продукти харчування, і багато матеріалів, які широко використовуються в електроніці, і кольорові метали, що використовуються у військовому виробництві. Якщо світ відмовляється від російських поставок, виникає питання імпортозаміщення для даних товарів», – розповів Бураковський.

Нагадаємо

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив впевненість, що ЄС розробить та ухвалить восьмий пакет санкцій проти країни-агресора.

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