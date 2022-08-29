Газ, туристические визы для россиян и ответственность за обход санкций: экономист рассказал, что может включать 8-й санкционный пакет

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23271 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 83716 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120142 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119492 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269562 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133570 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122175 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373123 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83902 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136589 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10543 просмотра

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10085 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11033 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10242 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19276 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269562 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294364 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373123 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348933 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78101 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111889 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131242 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170701 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79920 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Газ, туристические визы для россиян и ответственность за обход санкций: экономист рассказал, что может включать 8-й санкционный пакет

Киев • УНН

 • 314943 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Риторика кремля в отношении антироссийских санкций косвенно свидетельствует о том, что все же санкции действуют и болезненно отражаются на экономике рф. В настоящее время активно обсуждается вопрос о введении восьмого пакета санкций. Что он может включать и какие вызовы стоят перед мировыми лидерами, в комментарии УНН рассказал экономист Игорь Бураковский.

Газ, туристические визы для россиян и ответственность за обход санкций: экономист рассказал, что может включать 8-й санкционный пакет

Цитата

«Экономические санкции против россии на сегодняшний день являются одним из мощнейших инструментов влияния на эту страну. Если мы внимательно посмотрим на официальную риторику кремля, речь идет и о президенте путине, и о центральном банке рф, и о многих политиках и бизнесменах, то все они заявляют, что якобы санкции незаконны, наносят ущерб не только россии, но и тем странам, что их применяют, и что это путь в тупик. Но это говорит о том, что санкции действуют. И потому фактор санкций прямо признается в официальных выступлениях топ-чиновников и банкиров. Конечно, у них есть своя цена, и мы должны быть благодарны нашим партнерам, ведь из-за применения антироссийских санкций они несут определенные экономические и политические потери», – отметил Бураковский.

Детали

В настоящее время санкционная политика осуществляется в двух направлениях. Первое – это санкции, которые были введены после российской агрессии против Украины в 2014 году и продлеваются каждые полгода. Второе – это санкции, введенные после полномасштабного вторжения 24 февраля, в настоящее время введено уже семь пакетов санкций и обсуждается восьмой.

«В восьмом пакете санкций ЕС, вероятно, будет определиться относительно сотрудничества с российской федерацией в плане поставки газа. Очевидно, что ЕС так или иначе должен принять политическое решение о полном отказе от российского газа, и если это будет иметь место, то тогда ЕС будет определяться, в каких масштабах и как именно будет реализовываться такой отказ. В настоящее время в ЕС принято решение сократить в следующем году потребление российского газа на 15%. Это хороший знак, говорящий, что эмбарго на российский газ возможно, хотя не будет применено так быстро, как бы нам этого хотелось», – рассказал Бураковский.

Кроме того, по словам эксперта, следующий пакет санкций может включать ограничения по выдаче виз для россиян. Вполне возможно, что ведутся активные дискуссии и переговоры, каким образом реализовать эту инициативу.

«Третий пункт. Очевидно, что будет расширение списка лиц, на которые будут налагаться персональные санкции. Это могут быть не обязательно политики, но и среднее звено руководителей крупных российских государственных компаний, которые фактически работают на войну и обеспечивают российскую экономику. Ведь влияние этих компаний на российскую экономику чрезвычайно велико», – отметил эксперт.

Экономист считает, что следующим шагом в ЕС также будут пересматривать механизмы введения санкций. Ведь при постоянных введениях все новых ограничений россии удается в определенной степени обходить санкции. В частности, сейчас обсуждаются рекомендации со стороны Европейского Союза странам-членам по определенным изменениям в законодательстве, в том числе и по принятию решения по введению уголовной ответственности за обход санкций.

«И я думаю, что в контексте восьмого пакета санкций будет еще один немаловажный момент. С одной стороны есть страны, активно внедряющие санкционные меры против россии, и есть страны, которые никак не сформулировали свое отношение к санкциям или, более того, откровенно отрицают необходимость введения санкций и считают, что реакция Запада на российскую политику слишком гипертрофирована.

В скором времени должен пройти саммит G20, то есть стран, на которые сегодня приходится примерно 85% мирового производства. Но только половина из них поддерживают антироссийские санкции. Вторая половина, среди которых и Китай, активно торгуют с россией. Таким образом, возникает своеобразный раскол. А россия, хоть и не в той мере, в какой бы ей это хотелось, но за счет этого компенсирует негативное влияние, развивая экономические отношения со странами Африки, Латинской Америки, Китаем. Это большая проблема. Несмотря на то, что российская экономика играет незначительную роль в мировом хозяйстве, все же по многим товарам она является крупным поставщиком. Это и энергоносители, и продукты питания, и многие материалы, широко используемые в электронике, и цветные металлы, используемые в военном производстве. Если мир отказывается от российских поставок, возникает вопрос импортозамещения для данных товаров», – рассказал Бураковский.

Напомним

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил уверенность, что ЕС разработает и примет восьмой пакет санкций против страны-агрессора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26