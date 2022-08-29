Газ, туристические визы для россиян и ответственность за обход санкций: экономист рассказал, что может включать 8-й санкционный пакет

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«Экономические санкции против россии на сегодняшний день являются одним из мощнейших инструментов влияния на эту страну. Если мы внимательно посмотрим на официальную риторику кремля, речь идет и о президенте путине, и о центральном банке рф, и о многих политиках и бизнесменах, то все они заявляют, что якобы санкции незаконны, наносят ущерб не только россии, но и тем странам, что их применяют, и что это путь в тупик. Но это говорит о том, что санкции действуют. И потому фактор санкций прямо признается в официальных выступлениях топ-чиновников и банкиров. Конечно, у них есть своя цена, и мы должны быть благодарны нашим партнерам, ведь из-за применения антироссийских санкций они несут определенные экономические и политические потери», – отметил Бураковский.

Детали

В настоящее время санкционная политика осуществляется в двух направлениях. Первое – это санкции, которые были введены после российской агрессии против Украины в 2014 году и продлеваются каждые полгода. Второе – это санкции, введенные после полномасштабного вторжения 24 февраля, в настоящее время введено уже семь пакетов санкций и обсуждается восьмой.

«В восьмом пакете санкций ЕС, вероятно, будет определиться относительно сотрудничества с российской федерацией в плане поставки газа. Очевидно, что ЕС так или иначе должен принять политическое решение о полном отказе от российского газа, и если это будет иметь место, то тогда ЕС будет определяться, в каких масштабах и как именно будет реализовываться такой отказ. В настоящее время в ЕС принято решение сократить в следующем году потребление российского газа на 15%. Это хороший знак, говорящий, что эмбарго на российский газ возможно, хотя не будет применено так быстро, как бы нам этого хотелось», – рассказал Бураковский.

Кроме того, по словам эксперта, следующий пакет санкций может включать ограничения по выдаче виз для россиян. Вполне возможно, что ведутся активные дискуссии и переговоры, каким образом реализовать эту инициативу.

«Третий пункт. Очевидно, что будет расширение списка лиц, на которые будут налагаться персональные санкции. Это могут быть не обязательно политики, но и среднее звено руководителей крупных российских государственных компаний, которые фактически работают на войну и обеспечивают российскую экономику. Ведь влияние этих компаний на российскую экономику чрезвычайно велико», – отметил эксперт.

Экономист считает, что следующим шагом в ЕС также будут пересматривать механизмы введения санкций. Ведь при постоянных введениях все новых ограничений россии удается в определенной степени обходить санкции. В частности, сейчас обсуждаются рекомендации со стороны Европейского Союза странам-членам по определенным изменениям в законодательстве, в том числе и по принятию решения по введению уголовной ответственности за обход санкций.

«И я думаю, что в контексте восьмого пакета санкций будет еще один немаловажный момент. С одной стороны есть страны, активно внедряющие санкционные меры против россии, и есть страны, которые никак не сформулировали свое отношение к санкциям или, более того, откровенно отрицают необходимость введения санкций и считают, что реакция Запада на российскую политику слишком гипертрофирована.

В скором времени должен пройти саммит G20, то есть стран, на которые сегодня приходится примерно 85% мирового производства. Но только половина из них поддерживают антироссийские санкции. Вторая половина, среди которых и Китай, активно торгуют с россией. Таким образом, возникает своеобразный раскол. А россия, хоть и не в той мере, в какой бы ей это хотелось, но за счет этого компенсирует негативное влияние, развивая экономические отношения со странами Африки, Латинской Америки, Китаем. Это большая проблема. Несмотря на то, что российская экономика играет незначительную роль в мировом хозяйстве, все же по многим товарам она является крупным поставщиком. Это и энергоносители, и продукты питания, и многие материалы, широко используемые в электронике, и цветные металлы, используемые в военном производстве. Если мир отказывается от российских поставок, возникает вопрос импортозамещения для данных товаров», – рассказал Бураковский.

Напомним

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил уверенность, что ЕС разработает и примет восьмой пакет санкций против страны-агрессора.