Восьмий пакет санкцій проти росії буде ухвалений, – посол ЄС

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“Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього варто очікувати. І це буде“, – сказав Маасікас.

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Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти росії.