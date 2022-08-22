Восьмий пакет санкцій проти росії буде ухвалений, – посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив упевненість, що ЄС розробить та ухвалить восьмий пакет санкцій проти країни-агресора. Про це інформує УНН.
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“Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього варто очікувати. І це буде“, – сказав Маасікас.
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Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти росії.