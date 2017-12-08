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Гана зацікавлена в українській продукції птахівництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Місія республіки Гана впродовж тижня інспектувала українську систему державного контролю в частині безпечності виробництва продукції птахівництва, передає УНН з посиланням на прес–службу КМУ

“Представники місії Республіки Гана проінспектували ряд українських підприємств з виробництва курятини і продукції з неї та діяльність органів Держпродспоживслужби.

За результатами проведеної перевірки компетентний орган в галузі ветеринарії та безпечності харчових продуктів Гани підготує звіт, на підставі якого Республіка Гана прийме рішення щодо доступу українського м’яса курятини на ринок своєї країни”, — йдеться у повідомленні.

Чому не відбувся прорив України на ринках ЄС і тепер вітчизняні виробники змушені шукати альтернативні ринки збуту товарів, в коментарі УНН розповів нардеп Леонід Козаченко. Він пояснив, що європейці навмисне стримують наших виробників, надаючи їм мізерно малі квоти — щоб не порушити існуючий там ринковий баланс. Більш того, вони настійно переконують владу України не надавати дотації українським виробникам, щоб вони не змогли розвивати свою діяльність, підкреслив він.

“Сума бюджетних дотацій вітчизняним підприємствам обмежена. Вважається, що ми не можемо підтримувати наших підприємців на рівні Європейського союзу через нерівні географічних і кліматичних умов. Мовляв, і грунти у нас родючі, і клімат хороший, і менше добрив потрібно використовувати — тому державна підтримка наших підприємств повинна бути в 100 разів менше, ніж в ЄС. Кажуть, якщо ми дозволимо збільшити дотації, то будемо несправедливо більш конкурентоспроможними і не дамо нормального життя ЄС. Ось приблизно такі аргументи і такі обмеження”, — повідомив він.

Останні дані Держстатистики свідчать про те, що вітчизняні агропідприємства рік за роком знаходяться в занепаді. Наприклад, виробники м’яса в 2016 році і зовсім стали збитковими.

При цьому асоціація України та ЄС особливо не сприяла відкриттю європейських ринків. Дані за перше півріччя 2017 року свідчать про негативне сальдо між експортом та імпортом в розмірі 1,5 млрд доларів. Це означає, що Україна швидше стала ринком збуту для ЄС, а не повноцінним постачальників вітчизняної продукції в європейські країни. Натомість стратегічно важливими для України стали арабські країни, зокрема Саудівська Аравія, яка нещодавно також зняла мораторій на ввезення української курятини. За оцінками експертів, це дозволить Україні заробити близько 200 млн доларів.

Українські Національні Новини

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