Гана заинтересована в украинском продукции птицеводства

"Представители миссии Республики Гана проинспектировали ряд украинских предприятий по производству курятины и продукции из нее и деятельность органов Держпродспоживслужбы.

По результатам проведенной проверки компетентный орган в области ветеринарии и безопасности пищевых продуктов Ганы подготовит отчет, на основании которого Республика Гана примет решение относительно доступа украинского мяса курицы на рынок своей страны", - говорится в сообщении.

Почему произошел прорыв Украины на рынках ЕС и теперь отечественные производители вынуждены искать альтернативные рынки сбыта товаров, в комментарии УНН рассказал нардеп Леонид Козаченко. Он пояснил, что европейцы специально сдерживают наших производителей, предоставляя им ничтожно малые квоты - чтобы не нарушить существующий там рыночный баланс. Более того, они настоятельно убеждают власти Украины не предоставлять дотации украинским производителям, чтобы они не смогли развивать свою деятельность, подчеркнул он.

"Сумма бюджетных дотаций отечественным предприятиям ограничено. Считается, что мы не можем поддерживать наших предпринимателей на уровне Европейского союза через неравные географических и климатических условий. Мол, и почвы у нас плодородные, и климат хороший, и меньше удобрений нужно использовать - поэтому государственная поддержка наших предприятий должна быть в 100 раз меньше, чем в ЕС. Говорят, если мы позволим увеличить дотации, то будем несправедливо более конкурентоспособными и не дадим нормальной жизни ЕС. Вот примерно такие аргументы и такие ограничения ", - сообщил он.

Последние данные Госстатистики свидетельствуют о том, что отечественные агропредприятия год за годом находятся в упадке. Например, производители мяса в 2016 году и вовсе стали убыточными.

При этом ассоциация Украины и ЕС особо не способствовала открытию европейских рынков. Данные за первое полугодие 2017 свидетельствуют о негативном сальдо между экспортом и импортом в размере 1,5 млрд долларов. Это означает, что Украина скорее стала рынком сбыта для ЕС, а не полноценным поставщиков отечественной продукции в европейские страны. Зато стратегически важными для Украины стали арабские страны, в частности Саудовская Аравия, которая недавно также сняла мораторий на ввоз украинской курятины. По оценкам экспертов, это позволит Украине заработать около 200 млн долларов.