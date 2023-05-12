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G7 запропонує іншим країнам нове партнерство щодо ланцюжків поставок - Bloomberg

G7 запропонує іншим країнам нове партнерство щодо ланцюжків поставок - Bloomberg

Київ • УНН

 • 953801 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Фінансові керівники "Групи семи" (G7) збираються запропонувати нове партнерство щодо ланцюжків поставок, яке буде відкрито для інших країн і вимагатиме від країн дотримання мінімальних стандартів у галузі прав людини та екологічної політики для приєднання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із цим питанням, офіційні особи далеко просунулися у підготовці заяви за підсумками зустрічі "Групи семи" цього тижня, до якої будуть включені додаткові подробиці щодо диверсифікації ланцюжків поставок. Заплановане партнерство буде спрямоване на те, щоб розпочатися до кінця року, сказали вони.

За словами однієї людини, також можливі зусилля щодо диверсифікації ланцюжка постачання відновлюваних джерел енергії. Китай займає домінуюче становище у постачанні деяких рідкісноземельних елементів, і політики з усього світу говорять про необхідність диверсифікації джерел.

Міністри фінансів та голови центральних банків країн G7 у п'ятницю розпочали другий день переговорів у Ніїгаті в Японії із тригодинної ранкової розмови за зачиненими дверима про глобальну фінансову стабільність.

Зміцнення ланцюжків постачання є однією з головних проблем на зустрічі G7, поряд з побоюваннями щодо фінансового сектору, війни в Україні та реструктуризації боргу. Фінансові керівники G7 прагнутимуть продемонструвати більший прогрес із цих питань, ніж це можливо у більш розрізненій G20, до якої входять Китай та росія, пише видання.

Зміцнення ланцюжків постачання неминуче має геополітичний елемент, враховуючи важливість Китаю у постачанні та виробництві для світової економіки. У той час, як США прагнуть зменшити залежність від Китаю, деякі європейські країни виявляють певне небажання.

Виступаючи в Ніїгаті, єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні попередив, що відділення від Китаю є ризиком для світової торгівлі.

"Ми говоримо не про закриття нашої торгівлі з Китаєм, а про підвищення безпеки наших ланцюжків поставок у деяких стратегічних секторах, таких як рідкісні корисні копалини, - сказав Джентилоні в інтерв'ю в кулуарах саміту. - Я думаю, що потрібно нарощувати власний потенціал у деяких із цих секторів. Це абсолютно необхідно".

П'ятничні переговори триватимуть у другій половині дня, після чого відбудеться світська вечеря. Зустрічі відновляться в суботу вранці, заключну заяву та пресконференцію призначено приблизно на 12:30 за японським часом.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Джанет Єллен, прибувши на зустріч G7 у Японії, 10 травня наголосила на прихильності Сполучених Штатів щодо підтримки України "стільки, скільки буде потрібно". Вона вказала, що розраховує на координацію з іншими членами G7, щоб підтримати Україну та послабити здатність росії вести війну.

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