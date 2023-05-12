G7 предложит другим странам новое партнерство по цепочкам поставок - Bloomberg

ukru
13 марта, 19:26 • 50669 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105777 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108253 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108373 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102106 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96439 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110561 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131492 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171573 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202667 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44488 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 39507 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 25998 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48405 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 27914 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171573 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202667 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144301 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150791 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187276 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66126 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103765 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120775 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156447 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163313 просмотра
Актуальное
G7 предложит другим странам новое партнерство по цепочкам поставок - Bloomberg

G7 предложит другим странам новое партнерство по цепочкам поставок - Bloomberg

Киев • УНН

 • 953796 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Финансовые руководители "Группы семи" (G7) собираются предложить новое партнерство по цепочкам поставок, которое будет открыто для других стран и потребует от стран соблюдения минимальных стандартов в области прав человека и экологической политики для присоединения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица далеко продвинулись в подготовке заявления по итогам встречи "Группы семи" на этой неделе, в которое будут включены дополнительные подробности по диверсификации цепочек поставок. Запланированное партнерство будет направлено на то, чтобы начаться до конца года, сказали они.

По словам одного человека, также возможны усилия по диверсификации цепочки поставок возобновляемых источников энергии. Китай занимает доминирующее положение в поставках некоторых редкоземельных элементов, и политики со всего мира говорят о необходимости диверсификации источников.

Министры финансов и главы центральных банков стран G7 в пятницу начали второй день переговоров в Ниигате в Японии с трёхчасового утреннего разговора за закрытыми дверями о глобальной финансовой стабильности.

Укрепление цепочек поставок является одной из главных проблем на встрече G7, наряду с опасениями относительно финансового сектора, войной в Украине и реструктуризацией долга. Финансовые руководители G7 будут стремиться продемонстрировать больший прогресс по этим вопросам, чем это возможно в более разрозненной G20, в которую входят Китай и россия, пишет издание.

Укрепление цепочек поставок неизбежно имеет геополитический элемент, учитывая важность Китая в поставках и производстве для мировой экономики. В то время, как США стремятся уменьшить зависимость от Китая, некоторые европейские страны проявляют определенное нежелание.

Выступая в Ниигате, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отделение от Китая является риском для мировой торговли.

"Мы говорим не о закрытии нашей торговли с Китаем, а о повышении безопасности наших цепочек поставок в некоторых стратегических секторах, таких как редкие полезные ископаемые, - сказал Джентилони в интервью в кулуарах саммита. - Я думаю, что нужно наращивать собственный потенциал в некоторых из этих секторов. Это абсолютно необходимо".

Пятничные переговоры продлятся во второй половине дня, после чего состоится светский ужин. Встречи возобновятся в субботу утром, заключительное заявление и пресс-конференция назначены примерно на 12:30 по японскому времени.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен, прибыв на встречу G7 в Японии, 10 мая подчеркнула приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины "столько, сколько потребуется". Она указала, что рассчитывает на координацию с другими членами G7, чтобы поддержать Украину и ослабить способность россии вести войну.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы