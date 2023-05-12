G7 предложит другим странам новое партнерство по цепочкам поставок - Bloomberg

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица далеко продвинулись в подготовке заявления по итогам встречи "Группы семи" на этой неделе, в которое будут включены дополнительные подробности по диверсификации цепочек поставок. Запланированное партнерство будет направлено на то, чтобы начаться до конца года, сказали они.

По словам одного человека, также возможны усилия по диверсификации цепочки поставок возобновляемых источников энергии. Китай занимает доминирующее положение в поставках некоторых редкоземельных элементов, и политики со всего мира говорят о необходимости диверсификации источников.

Министры финансов и главы центральных банков стран G7 в пятницу начали второй день переговоров в Ниигате в Японии с трёхчасового утреннего разговора за закрытыми дверями о глобальной финансовой стабильности.

Укрепление цепочек поставок является одной из главных проблем на встрече G7, наряду с опасениями относительно финансового сектора, войной в Украине и реструктуризацией долга. Финансовые руководители G7 будут стремиться продемонстрировать больший прогресс по этим вопросам, чем это возможно в более разрозненной G20, в которую входят Китай и россия, пишет издание.

Укрепление цепочек поставок неизбежно имеет геополитический элемент, учитывая важность Китая в поставках и производстве для мировой экономики. В то время, как США стремятся уменьшить зависимость от Китая, некоторые европейские страны проявляют определенное нежелание.

Выступая в Ниигате, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отделение от Китая является риском для мировой торговли.

"Мы говорим не о закрытии нашей торговли с Китаем, а о повышении безопасности наших цепочек поставок в некоторых стратегических секторах, таких как редкие полезные ископаемые, - сказал Джентилони в интервью в кулуарах саммита. - Я думаю, что нужно наращивать собственный потенциал в некоторых из этих секторов. Это абсолютно необходимо".

Пятничные переговоры продлятся во второй половине дня, после чего состоится светский ужин. Встречи возобновятся в субботу утром, заключительное заявление и пресс-конференция назначены примерно на 12:30 по японскому времени.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен, прибыв на встречу G7 в Японии, 10 мая подчеркнула приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины "столько, сколько потребуется". Она указала, что рассчитывает на координацию с другими членами G7, чтобы поддержать Украину и ослабить способность россии вести войну.