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Фриланс-платформа Upwork масово блокує українських користувачів. У Мінцифри відреагували

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Міністерство цифрової трансформації звернулося до керівництва Upwork через масові блокування акаунтів українських фрилансерів. Проблеми виникають через реєстрацію на окупованих територіях, збої геолокації та блокування без пояснень.

Фриланс-платформа Upwork масово блокує українських користувачів. У Мінцифри відреагували

Українські фрилансери зіштовхнулися з проблемою обмеження доступу до своїх аккаунтів на платформі Upwork. Міністерство цифрової трансформації закликало керівництво компанії розібратися у цій ситуації, пише УНН з посиланням на Мінцифри.

Отримуємо запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork. Навіть після верифікації даних платформа блокує акаунти українців без можливості подати апеляцію. Тож звернулися до СЕО Upwork Хайден Браун, попросили проаналізувати всі кейси та переглянути процеси перевірки 

- повідомили в Мінцифри.

Цю ситуацію також прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що платформа Upwork дуже важлива для українців.

Український ІТ-сектор критично важливий для економіки України та є потужним гравцем на глобальному ринку. Багато українських фахівців надають послуги через біржу фрилансерів Upwork, тож доступність платформи відіграє важливу роль у розвитку українського ІТ-ринку 

- пояснив Федоров.

Він додав, що звернувся до СЕО Upwork Хайден Браун через запити про масові блокування українських користувачів. За його словами, навіть після верифікації даних платформа обмежує акаунти українців без можливості подати апеляцію.

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Федоров виділив низку причин цієї ситуації::

• блокування за місцем реєстрації / проживання - якщо користувач зареєстрований на тимчасово окупованих територіях (Крим, частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя), то акаунт блокується, навіть якщо людина давно мешкає на підконтрольній Україні території;

• проблеми визначення геолокації внаслідок роботи РЕБ - через GPS-збій під час повітряних тривог система може "бачити" IP як російський або білоруський. Внаслідок цього може блокуватися акаунт.

• блокування без пояснення - навіть після надання всіх документів (паспорт, диплом, IP-адреси, фото житла, банківські виписки) акаунти блокують через "недостатність інформації".

Пропонуємо провести аудит усіх блокувань та вдосконалити механізми перевірки. Очікуємо на швидку реакцію компанії і розблокування акаунтів українців 

- зазначив Федоров.

Довідково

Upwork — одна з найбільших фриланс-платформ у світі. І для тисяч українців вона стала основним джерелом доходу в умовах повномасштабного вторгнення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Запорізька область
Михайло Федоров
Херсонська область
Крим
Україна
Луганськ
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