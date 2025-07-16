Фриланс-платформа Upwork массово блокирует украинских пользователей. В Минцифры отреагировали

Украинские фрилансеры столкнулись с проблемой ограничения доступа к своим аккаунтам на платформе Upwork. Министерство цифровой трансформации призвало руководство компании разобраться в этой ситуации, пишет УНН со ссылкой на Минцифры.

Получаем запросы от украинских фрилансеров по ограничению аккаунтов на Upwork. Даже после верификации данных платформа блокирует аккаунты украинцев без возможности подать апелляцию. Поэтому обратились к СЕО Upwork Хайден Браун, попросили проанализировать все кейсы и пересмотреть процессы проверки - сообщили в Минцифры.

Эту ситуацию также прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он подчеркнул, что платформа Upwork очень важна для украинцев.

Украинский ИТ-сектор критически важен для экономики Украины и является мощным игроком на глобальном рынке. Многие украинские специалисты предоставляют услуги через биржу фрилансеров Upwork, поэтому доступность платформы играет важную роль в развитии украинского ИТ-рынка - пояснил Федоров.

Он добавил, что обратился к СЕО Upwork Хайден Браун из-за запросов о массовых блокировках украинских пользователей. По его словам, даже после верификации данных платформа ограничивает аккаунты украинцев без возможности подать апелляцию.

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Федоров выделил ряд причин этой ситуации:

• блокировка по месту регистрации/проживания - если пользователь зарегистрирован на временно оккупированных территориях (Крым, части Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей), то аккаунт блокируется, даже если человек давно проживает на подконтрольной Украине территории;

• проблемы определения геолокации вследствие работы РЭБ - из-за GPS-сбоя во время воздушных тревог система может "видеть" IP как российский или белорусский. Вследствие этого может блокироваться аккаунт.

• блокировка без объяснения - даже после предоставления всех документов (паспорт, диплом, IP-адреса, фото жилья, банковские выписки) аккаунты блокируют из-за "недостаточности информации".

Предлагаем провести аудит всех блокировок и усовершенствовать механизмы проверки. Ожидаем быстрой реакции компании и разблокировки аккаунтов украинцев - отметил Федоров.

Справка

Upwork — одна из крупнейших фриланс-платформ в мире. И для тысяч украинцев она стала основным источником дохода в условиях полномасштабного вторжения.