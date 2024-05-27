Французькі законодавці розпочали двотижневі дебати щодо законопроєкту про евтаназію
Київ • УНН
Французькі законодавці розпочинають двотижневі дебати щодо законопро'кту про евтаназію, який регулюватиме медичні та етичні стандарти для невиліковно хворих пацієнтів.
У французькому парламенті розпочинаються дебати щодо законопроєкту про евтаназію, який має регулювати медичні та етичні норми в процес евтаназії для деяких категорій невиліковно хворих пацієнтів. Про це УНН пише з посиланням на RFI.
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Національні збори Франції приступають до двотижневе обговорення законопроєкту про евтаназію в першому читанні. За цей час планується обговорити медичну техніку, юридичні та етичні питання. Остаточне голосування щодо законопроекту заплановане на 11 червня.
Але оскільки уряд виключив будь-яку прискорену процедуру, узгодження остаточного тексту може затягнутися до літа 2025 року - або навіть довше.
Початковий текст проєкту говорив, що евтаназія доступна для людей, які страждають на "серйозне та невиліковне захворювання з короткостроковим або середньостроковим прогнозом, що загрожує життю" або є нестерпною, вони мають бути повнолітніми, могли вільно і усвідомлено висловлювати свої побажання.
Однак депутати спеціального комітету вилучили посилання на "короткостроковий або середньостроковий стан, що загрожує життю", віддавши перевагу поняттю "просунутої або термінальної фази" хвороби.
Ця зміна була схвалена Асоціацією за право на гідну смерть і генеральним доповідачем Олів'є Фалорні з центристської партії MoDem, який вважав, що поняття середньострокової "ризикує залишити поза увагою певну кількість пацієнтів". Французький уряд, однак, вбачає в цьому лазівку, яка може "призвести до включення багатьох несмертельних патологій, які виходять за рамки філософії тексту".
Водночас законопроєкт викликає питання про те, хто вводитиме смертельну речовину.
У тексті передбачено, що пацієнти можуть вводити її самостійно, за винятком тих, хто не може цього зробити. Але одна з поправок відкрила можливість вільного вибору делегування цієї дії третій особі.
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