Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Во французском парламенте начинаются дебаты по законопроекту об эвтаназии, который должен регулировать медицинские и этические нормы в процесс эвтаназии для некоторых категорий неизлечимо больных пациентов. Об этом УНН пишет со ссылкой на RFI.

Детали

Национальное собрание Франции приступает к двухнедельному обсуждению законопроекта об эвтаназии в первом чтении. За это время планируется обсудить медицинскую технику, юридические и этические вопросы. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 11 июня.

Но поскольку правительство исключило любую ускоренную процедуру, согласование окончательного текста может затянуться до лета 2025 года - или даже дольше.

Первоначальный текст проекта говорил, что эвтаназия доступна для людей, страдающих "серьезным и неизлечимым заболеванием с краткосрочным или среднесрочным прогнозом, угрожающим жизни" или невыносимым, они должны быть совершеннолетними, могли свободно и осознанно выражать свои пожелания.

Однако депутаты специального комитета изъяли ссылку на «краткосрочное или среднесрочное состояние, угрожающее жизни», отдав предпочтение понятию «продвинутой или терминальной фазы» болезни.

Это изменение было одобрено Ассоциацией за право на достойную смерть и генеральным докладчиком Оливье Фалорни из центристской партии MoDem, который считал, что понятие среднесрочной "рискует оставить без внимания определенное количество пациентов". Французское правительство, однако, видит в этом лазейку, которая может "привести к включению многих несмертельных патологий, которые выходят за рамки философии текста".

В то же время законопроект вызывает вопрос о том, кто будет вводить смертельное вещество.

В тексте предусмотрено, что пациенты могут вводить ее самостоятельно, за исключением тех, кто не может этого сделать. Но одна из поправок открыла возможность свободного выбора делегирования этого действия третьему лицу.

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