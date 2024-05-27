Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  42536 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  54919 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  70387 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  69486 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  113571 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  172781 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

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Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

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Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

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Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

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В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

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26 мая 2024, 10:37  •  172781 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  266319 просмотра

Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.

Новости Мира •   •  294 просмотра
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.

Криминал и ЧП •   •  1971 просмотра
Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.

Война •   •  2796 просмотра
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.

Война •   •  2408 просмотра
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.

Новости Мира •   •  2181 просмотра
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

Общество •   •  3122 просмотра
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных во время российской атаки на Харьков.

Война •   •  4199 просмотра
Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.

Экономика •   •  5064 просмотра
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

Российская атака на Харьков попала КАБом в гражданское предприятие, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

Война •   •  4783 просмотра
Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно

Совместные учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны беларуси и россии начались 27 мая и продлятся до 31 мая. Тренировки направлены якобы на защиту государственных и военных объектов от воздушных ударов,

Новости Мира •   •  4276 просмотра
В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно