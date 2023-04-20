Президент Португалии наложил вето на четвертый проект закона об эвтаназии

Детали

Президент Марсело Ребелу де Соуза наложил вето на четвертый парламентский законопроект, который декриминализирует смерть с помощью медицинской помощи, через несколько часов после того, как он сказал студенту в университете Авейру, что в законопроекте остались только юридические и технические проблемы.

«Это то, что я буду решать. Если у меня есть сомнения, я буду обращаться в Конституционный суд. Если я этого не сделаю, и у меня есть сомнения только относительно границ или уточнения, я обращусь в парламент. Если у меня нет сомнений, я его обнародую», – сказал он.

Президент утверждал, что никогда не ссылался ни на «религиозные аргументы, ни на философские или политико-идеологические позиции», добавив, что были затронуты только «юридические проблемы из-за природы закона и технических проблем».

«Закон очень сложный и бюрократический, с длительным и трудным применением, и он должен быть точным, чтобы затем, если парламент захочет сохранить его одобрение, его можно было выполнить», – добавил он.

Говоря о своих решениях, которые были обнародованы позже в тот же день, Ребелу де Суза сказал: «Я даже не знаю, подпишет ли спикер парламента сейчас, когда он вернется в Лиссабон, подпишет ли он это сегодня днем или завтра – я быстро решаю эти вопросы, чтобы не было спекуляций, мое решение будет быстрым, и мы увидим, какое оно».

Через несколько минут после этих заявлений президент сообщил через заметку на сайте президентства, что вернет указ №1. 43/XV, о смерти с помощью медиков, в парламент, без обнародования.

Цитата

«В частности, прошу парламент рассмотреть вопрос о том, кто определяет физическую неспособность пациента самостоятельно вводить летальные препараты, а также кто должен обеспечивать медицинское наблюдение во время акта медицинской помощи», – написал глава государства в письме к парламенту.

Дополнение

Четвертый парламентский указ о медицинской помощи в смерти был принят во время окончательного общего голосования 31 марта и, после фиксации окончательной редакции, опубликован в парламентском вестнике 13 апреля.

Это четвертый указ, одобренный парламентом, согласно которому смерть с помощью медиков больше не наказывается при определенных условиях.

Он предусматривает, что это может произойти на законных основаниях «по решению лица, достигшего законного совершеннолетия, чья воля является актуальной и подтвержденной, серьезной, свободной и выясненной, в ситуации страданий большой интенсивности, с окончательным повреждением чрезвычайной тяжести или серьезной и неизлечимой болезнью, когда практикуют или помогают медицинские работники».

Когда появились первые законодательные инициативы по этому поводу, Ребелу де Соуза, практикующий католик, выступил за длительную и широкую публичную дискуссию. Однако он оставил себя вне дискуссии, ссылаясь на свою роль в конце парламентского законодательного процесса.

Получив первый указ парламента по этому поводу, он направил его в Конституционный суд, который в марте 2021 года признал его неконституционным из-за недостаточного нормативного уплотнения. В ноябре 2021 года перед вторым указом глава государства применил политическое вето, считая, что он содержит противоречивые выражения.

В нынешнем парламенте, получив третий указ от парламента, он направил его в Конституционный суд, который 30 января признал его неконституционным.

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