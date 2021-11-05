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У Португалії схвалили закон про евтаназію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Парламент Португалії знову схвалив законопроект, що дозволяє проведення евтаназії в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Diario de Noticias.

У Португалії схвалили закон про евтаназію

Деталі

Ініціативу підтримали 138 парламентаріїв, 84 проголосували проти, ще п’ятеро утрималися. Тепер документ буде переданий президенту країни Марселу Ребелу де Соуза, який може знову направити його на розгляд до суду.

У новій версії законопроєкту йдеться, що евтаназія можлива у випадках “серйозної травми, остаточної та повної інвалідності, яка робить людину залежною від інших чи від технологій для виконання елементарних повсякденних завдань”, і коли існує “дуже висока впевненість чи ймовірність того, що такі обмеження збережуться протягом тривалого часу без можливості лікування чи значного поліпшення”.

Законопроект про евтаназію був схвалений зборами Республіки в кінці січня поточного року. Слідом за цим глава держави вирішив направити проект на розгляд до Конституційного Суду, який в кінцевому рахунку визнав його таким, що суперечить основному закону країни.

Відзначається, що прихильники легалізації евтаназії додали в проект нову статтю, яка роз’яснює ряд понять. Як уточнює джерело, португальський закон чимось схожий з іспанським, який раніше цього року був схвалений парламентом Королівства. Тоді Іспанія стала четвертою країною в Європі, що дозволила проведення евтаназії.

Нагадаємо

Парламент Чилі схвалив евтаназію.

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