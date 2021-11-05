У Португалії схвалили закон про евтаназію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Парламент Португалії знову схвалив законопроект, що дозволяє проведення евтаназії в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Diario de Noticias.
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Ініціативу підтримали 138 парламентаріїв, 84 проголосували проти, ще п’ятеро утрималися. Тепер документ буде переданий президенту країни Марселу Ребелу де Соуза, який може знову направити його на розгляд до суду.
У новій версії законопроєкту йдеться, що евтаназія можлива у випадках “серйозної травми, остаточної та повної інвалідності, яка робить людину залежною від інших чи від технологій для виконання елементарних повсякденних завдань”, і коли існує “дуже висока впевненість чи ймовірність того, що такі обмеження збережуться протягом тривалого часу без можливості лікування чи значного поліпшення”.
Законопроект про евтаназію був схвалений зборами Республіки в кінці січня поточного року. Слідом за цим глава держави вирішив направити проект на розгляд до Конституційного Суду, який в кінцевому рахунку визнав його таким, що суперечить основному закону країни.
Відзначається, що прихильники легалізації евтаназії додали в проект нову статтю, яка роз’яснює ряд понять. Як уточнює джерело, португальський закон чимось схожий з іспанським, який раніше цього року був схвалений парламентом Королівства. Тоді Іспанія стала четвертою країною в Європі, що дозволила проведення евтаназії.
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