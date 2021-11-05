В Португалии одобрили закон об эвтаназии

Детали

Инициативу поддержали 138 парламентариев, 84 проголосовали против, еще пятеро воздержались. Теперь документ будет передан президенту страны Марселу Ребелу де Соуза, который может вновь направить его на рассмотрение в суд.

В новой версии законопроекта говорится, что эвтаназия возможна в случаях серьезной травмы, окончательной и полной инвалидности, которая делает человека зависимым от других или от технологий для выполнения элементарных повседневных задач”, и когда существует “очень высокая уверенность или вероятность того, что такие ограничения сохранятся в течение длительного времени без возможности излечения или значительного улучшения”.

Законопроект об эвтаназии был одобрен собранием Республики в конце января текущего года. Вслед за этим глава государства решил направить проект на рассмотрение в Конституционный Суд, который в конечном счете признал его противоречащим основному закону страны.

Отмечается, что сторонники легализации эвтаназии добавили в проект новую статью, разъясняющую ряд понятий. Как уточняет источник, португальский закон чем-то схож с испанским, который ранее в этом году был одобрен парламентом Королевства. Тогда Испания стала четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии.

Напомним

Парламент Чили одобрил эвтаназию.