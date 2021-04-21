Парламент Чилі схвалив евтаназію

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Законопроект надає пацієнтам з важкими хворобами самим вирішувати, як вони закінчать своє життя. Пацієнт повинен бути в свідомості і в здоровому глузді, щоб дати згоду на евтаназію. Також він може заздалегідь залишити заповіт, де повідомить про своє бажання.

“Таке право маюуть тільки люди у віці 18 років і старше, які страждають невиліковним, незворотнім і прогресуючим захворюванням, без можливості відповіді на лікувальні процедури і з обмеженою тривалістю життя”, — йдеться в законопроекті.

Нагадаємо

Парламенти Португалії та Іспанії також ухвалили закон про легалізацію евтаназії.