Парламент Чили одобрил эвтаназию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чилийский парламент одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию. Об этом пишет УНН со ссылкой на lefigaro.
Детали
Законопроект предоставляет пациентам с тяжелыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь. Пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы дать согласие на эвтаназию. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.
“Такое право маюуть только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающих неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и с ограниченной продолжительностью жизни”, — говорится в законопроекте.
Напомним
Парламенты Португалии и Испании также приняли закон о легализации эвтаназии.