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Парламент Чили одобрил эвтаназию

Парламент Чили одобрил эвтаназию

Киев  •  УНН

 • 19161 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чилийский парламент одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию. Об этом пишет УНН со ссылкой на lefigaro.

Детали

Законопроект предоставляет пациентам с тяжелыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь. Пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы дать согласие на эвтаназию. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.

“Такое право маюуть только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающих неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и с ограниченной продолжительностью жизни”, — говорится в законопроекте.

Напомним

Парламенты Португалии и Испании также приняли закон о легализации эвтаназии.

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