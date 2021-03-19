В Іспанії дозволили евтаназію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Влада Іспанії підтримала закон про евтаназію. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Відповідне рішення підтримали 202 законодавці. Опоненти іспанського закону також обіцяють оскаржити новий законопроект в Конституційному суді країни.
Скористатися правом на евтаназію зможуть люди, які страждають серйозними хронічними захворюваннями без шансу на одужання та з нестерпними стражданнями. Вступити в силу закон має через три місяці.
Нагадаємо
Парламент Португалії схвалив законопроект, що дозволяє проведення евтаназії в країні.