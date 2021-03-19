В Испании разрешили эвтаназию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти Испании поддержали закон об эвтаназии. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Соответствующее решение поддержали 202 законодатели. Оппоненты испанского закона также обещают обжаловать новый законопроект в Конституционном суде страны.
Воспользоваться правом на эвтаназию смогут люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями без шанса на выздоровление и с невыносимыми мучениями. Вступить в силу закон должен через три месяца.
Напомним
Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.