Президент Португалії наклав вето на четвертий проєкт закону про евтаназію

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Президент Марсело Ребелу де Соза наклав вето на четвертий парламентський законопроект, який декриміналізує смерть за допомогою медичної допомоги, через кілька годин після того, як він сказав студенту в університеті Авейру, що в законопроекті залишилися лише юридичні та технічні проблеми.

«Це те, що я буду вирішувати. Якщо у мене є сумніви, я буду звертатися до Конституційного суду. Якщо я цього не зроблю, і у мене є сумніви лише щодо кордонів чи уточнення, я звернуся до парламенту. Якщо у мене немає сумнівів, я його оприлюднюю», – сказав він.

Президент стверджував, що ніколи не посилався ні на «релігійні аргументи, ні на філософські чи політико-ідеологічні позиції», додавши, що порушувалися лише «юридичні проблеми через природу закону та технічні проблеми».

«Закон дуже складний і бюрократичний, із тривалим і важким застосуванням, і він має бути точним, щоб потім, якщо парламент захоче зберегти його схвалення, можна було його виконати», – додав він.

Говорячи про свої рішення, які були оприлюднені пізніше того ж дня, Ребелу де Соза сказав: «Я навіть не знаю, чи спікер парламенту не підпише його зараз, коли він повернеться до Лісабона, чи підпише він це сьогодні вдень чи завтра – я швидко вирішую ці питання, щоб не було спекуляцій, моє рішення буде швидким, і ми побачимо, яке воно».

Через кілька хвилин після цих заяв президент повідомив через замітку на сайті президентства, що поверне указ №1. 43/XV, про смерть за допомогою медиків, до парламенту, без оприлюднення.

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«Зокрема прошу парламент розглянути питання про те, хто визначає фізичну неспроможність пацієнта самостійно вводити летальні препарати, а також хто має забезпечувати медичний нагляд під час акту медичної допомоги», – написав глава держави у листі до парламенту.

Доповнення

Четвертий парламентський указ про медичну допомогу в смерті був ухвалений під час остаточного загального голосування 31 березня та, після фіксації остаточної редакції, опублікований у парламентському віснику 13 квітня.

Це четвертий указ, схвалений парламентом, згідно з яким смерть за допомогою медиків більше не карається за певних умов.

Він передбачає, що це може статися на законних підставах «за рішенням особи, яка досягла законного повноліття, чия воля є актуальною та підтвердженою, серйозною, вільною та з’ясованою, у ситуації страждань великої інтенсивності, з остаточним ушкодженням надзвичайної тяжкості або серйозної і невиліковної хвороби, коли практикують або допомагають медичні працівники».

Коли виникли перші законодавчі ініціативи з цього приводу, Ребелу де Соза, практикуючий католик, виступив за тривалу та широку публічну дискусію. Однак він залишив себе поза дискусією, посилаючись на свою роль у кінці парламентського законодавчого процесу.

Отримавши перший указ парламенту з цього приводу, він направив його до Конституційного суду, який у березні 2021 року визнав його неконституційним через недостатнє нормативне ущільнення. У листопаді 2021 року перед другим указом глава держави застосував політичне вето, вважаючи, що він містить суперечливі вислови.

У нинішньому парламенті, отримавши третій указ від парламенту, він направив його до Конституційного суду, який 30 січня визнав його неконституційним.

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