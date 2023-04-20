Президент Португалії наклав вето на четвертий проєкт закону про евтаназію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза наклав вето на четвертий парламентський законопроєкт, про смерть за допомогою медиків. І наказав повернути його без оприлюднення до парламенту, з проханням доопрацювати, пише УНН з посиланням на португальське видання Lusa.
Деталі
Президент Марсело Ребелу де Соза наклав вето на четвертий парламентський законопроект, який декриміналізує смерть за допомогою медичної допомоги, через кілька годин після того, як він сказав студенту в університеті Авейру, що в законопроекті залишилися лише юридичні та технічні проблеми.
«Це те, що я буду вирішувати. Якщо у мене є сумніви, я буду звертатися до Конституційного суду. Якщо я цього не зроблю, і у мене є сумніви лише щодо кордонів чи уточнення, я звернуся до парламенту. Якщо у мене немає сумнівів, я його оприлюднюю», – сказав він.
Президент стверджував, що ніколи не посилався ні на «релігійні аргументи, ні на філософські чи політико-ідеологічні позиції», додавши, що порушувалися лише «юридичні проблеми через природу закону та технічні проблеми».
«Закон дуже складний і бюрократичний, із тривалим і важким застосуванням, і він має бути точним, щоб потім, якщо парламент захоче зберегти його схвалення, можна було його виконати», – додав він.
Говорячи про свої рішення, які були оприлюднені пізніше того ж дня, Ребелу де Соза сказав: «Я навіть не знаю, чи спікер парламенту не підпише його зараз, коли він повернеться до Лісабона, чи підпише він це сьогодні вдень чи завтра – я швидко вирішую ці питання, щоб не було спекуляцій, моє рішення буде швидким, і ми побачимо, яке воно».
Через кілька хвилин після цих заяв президент повідомив через замітку на сайті президентства, що поверне указ №1. 43/XV, про смерть за допомогою медиків, до парламенту, без оприлюднення.
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«Зокрема прошу парламент розглянути питання про те, хто визначає фізичну неспроможність пацієнта самостійно вводити летальні препарати, а також хто має забезпечувати медичний нагляд під час акту медичної допомоги», – написав глава держави у листі до парламенту.
Доповнення
Четвертий парламентський указ про медичну допомогу в смерті був ухвалений під час остаточного загального голосування 31 березня та, після фіксації остаточної редакції, опублікований у парламентському віснику 13 квітня.
Це четвертий указ, схвалений парламентом, згідно з яким смерть за допомогою медиків більше не карається за певних умов.
Він передбачає, що це може статися на законних підставах «за рішенням особи, яка досягла законного повноліття, чия воля є актуальною та підтвердженою, серйозною, вільною та з’ясованою, у ситуації страждань великої інтенсивності, з остаточним ушкодженням надзвичайної тяжкості або серйозної і невиліковної хвороби, коли практикують або допомагають медичні працівники».
Коли виникли перші законодавчі ініціативи з цього приводу, Ребелу де Соза, практикуючий католик, виступив за тривалу та широку публічну дискусію. Однак він залишив себе поза дискусією, посилаючись на свою роль у кінці парламентського законодавчого процесу.
Отримавши перший указ парламенту з цього приводу, він направив його до Конституційного суду, який у березні 2021 року визнав його неконституційним через недостатнє нормативне ущільнення. У листопаді 2021 року перед другим указом глава держави застосував політичне вето, вважаючи, що він містить суперечливі вислови.
У нинішньому парламенті, отримавши третій указ від парламенту, він направив його до Конституційного суду, який 30 січня визнав його неконституційним.
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