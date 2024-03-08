Французькі війська готуються до конфлікту високої інтенсивності в Європі, й тренуються за українськими сценаріями

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю. Про те як проходять тренування пише POLITICO, передає УНН.

Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний, і не кожен є другом. Ми готуємося до культури тривоги, готовності в найкоротші терміни. CENTAC — єдине місце [у Франції], де можна побачити, що таке війна. – сказав у коментарі виданню Аксель Дені.

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Полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції, наголосив, що війна в Україні, що триває третій рік, повернула увагу до безпеки на континенті.

Навчальний табір CENTAC має площу у 120 квадратних кілометрів, та вважається унікальний у Франції. Умови тут максимально наближені до реального поля бою. Відтворюється звук, тепло і світло артилерійського вогню, у той час як фальшиві міни розкидані всюди, а радіозв’язок може бути перерваний без попередження. Це єдине місце, де різні підрозділи французької армії — піхота, бронетехніка, артилерія та інженери — які зазвичай розкидані по всій країні, можуть тренуватися разом. Це також єдине місце, де цілий рік у доступі два десятки танків Leclerc.

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Французькі офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямоване на підготовку військ до боротьби з таким ворогом, як росія. Після десятиліть військових операцій в Африці Франція все більше зосереджується на східному фланзі Європи, і її збройні сили повинні заслуговувати довіри, заявив у січні командувач армією генерал П’єр Шилл. До 2027 року французька армія має на меті розгорнути одну дивізію чисельністю близько 25 000 солдатів за 30 днів.

Ми не в тій самій ситуації, що Україна, але ми є частиною коаліції, і це супроводжується зобов'язаннями. .. Поняття довіри до колективної оборони, особливо в НАТО, є важливим. - наголосив військовий.

Французькі військові тренуються за сценаріями, що вже відбулись в Україні. За словами офіцерів CENTAC, головний урок України – уникати лобових атак, які призводять до величезних втрат і не можуть відкинути ворога.

Натомість піхота, бронетехніка, інженери та артилерія, інтегровані з новими технологіями, такими як безпілотники, що передають інформацію військам і забезпечують вбивчу силу на полі бою, повинні безперебійно працювати разом.

Війна в Україні підсилила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб воювати. – сказав підполковник Вінсент.

Вінсент – керівник відділу координації та управління табором. У виданні не називають його прізвища з міркувань безпеки. Армії, які не в змозі об’єднати танки, артилерію та піхоту, знаходяться під величезним ризиком – це продемонстрували обидві сторони у війні в Україні.

Французький військовий відзначив, що через відсутність координації, як в українському, так і в російському військах, жодна зі сторін не змогла пробити добре підготовлену оборону, що нині домінує на лінії фронту на 1000 кілометрах.

Збройні сили росії недостатньо навчені та не забезпечені ресурсами для загального озброєння. – заявила Асоціація армії США.

Це змусило Москву покладатися на марнотратні атаки людської хвилі, а не на швидкі досягнення.

Гійом Ансель, колишній французький військовий офіцер переконаний, що Україна також не освоїла цей підхід, і це призвело до нинішнього глухого кута.

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Тож західні війська нині вчаться не допускати таких ситуацій, та виходити з них.