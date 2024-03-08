Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи. О том как проходят тренировки пишет POLITICO, передает УНН.

Мир показал свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый является другом. Мы готовимся к культуре тревоги, готовности в кратчайшие сроки. CENTAC - единственное место [во Франции], где можно увидеть, что такое война. - сказал в комментарии изданию Аксель Дени.

Детали

Полковник Аксель Дени, который руководит центром боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции, отметил, что война в Украине, которая длится третий год, вернула внимание к безопасности на континенте.

Учебный лагерь CENTAC имеет площадь в 120 квадратных километров, и считается уникальным во Франции. Условия здесь максимально приближены к реальному полю боя. Воспроизводится звук, тепло и свет артиллерийского огня, в то время как фальшивые мины разбросаны повсюду, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения. Это единственное место, где различные подразделения французской армии - пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры - которые обычно разбросаны по всей стране, могут тренироваться вместе. Это также единственное место, где круглый год в доступе два десятка танков Leclerc.

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Французские офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким врагом, как россия. После десятилетий военных операций в Африке Франция все больше сосредотачивается на восточном фланге Европы, и ее вооруженные силы должны заслуживать доверия, заявил в январе командующий армией генерал Пьер Шилл. К 2027 году французская армия имеет целью развернуть одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней.

Мы не в той же ситуации, что Украина, но мы являемся частью коалиции, и это сопровождается обязательствами. ... Понятие доверия к коллективной обороне, особенно в НАТО, является важным. - подчеркнул военный.

Французские военные тренируются по сценариям, которые уже состоялись в Украине. По словам офицеров CENTAC, главный урок Украины - избегать лобовых атак, которые приводят к огромным потерям и не могут отбросить врага.

Зато пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, интегрированные с новыми технологиями, такими как беспилотники, передающие информацию войскам и обеспечивающие убийственную силу на поле боя, должны бесперебойно работать вместе.

Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ воевать. - сказал подполковник Винсент.

Винсент - руководитель отдела координации и управления лагерем. В издании не называют его фамилии из соображений безопасности. Армии, которые не в состоянии объединить танки, артиллерию и пехоту, находятся под огромным риском - это продемонстрировали обе стороны в войне в Украине.

Французский военный отметил, что из-за отсутствия координации, как в украинском, так и в российском войсках, ни одна из сторон не смогла пробить хорошо подготовленную оборону, которая сейчас доминирует на линии фронта на 1000 километрах.

Вооруженные силы России недостаточно обучены и не обеспечены ресурсами для общего вооружения. - заявила Ассоциация армии США.

Это заставило Москву полагаться на расточительные атаки человеческой волны, а не на быстрые достижения.

Гийом Ансель, бывший французский военный офицер убежден, что Украина также не освоила этот подход, и это привело к нынешнему тупику.

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Поэтому западные войска сейчас учатся не допускать таких ситуаций, и выходить из них.