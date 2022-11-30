Французи оголосили 2022 рік найспекотнішим за всю історію спостережень

Деталі

У Франції з травня до жовтня температура неодноразово підвищувалася під час послідовних хвиль тепла, що супроводжувалися екстремальними явищами, такими як лісові пожежі в таких районах, як північно-західна Бретань, та руйнівними морськими хвилями тепла в Середземному морі.

«Всі місяці за рік були теплішими, ніж зазвичай, крім січня та квітня», - йдеться у заяві Meteo France.

За оцінками, середня температура за рік загалом буде між 14,2 градусів Цельсія і 14,6 градусів залежно від температури грудня. Це значне збільшення в порівнянні з попереднім рекордом 14,07 ° C, зафіксованим у 2020 році, і найвище з початку реєстрації в 1990 році.

Очікується, що річна кількість опадів буде на 25 відсотків нижчою за норму, а кількість опадів у липні на 85 відсотків нижча за середню. Найпосушливішим роком у Франції був 1989 рік, коли дефіцит опадів становив 25 відсотків.

У глобальному масштабі, якщо прогнози на частину 2022 року, що залишилася, виправдаються, Організація Об'єднаних Націй заявляє, що кожен з останніх восьми років буде спекотнішим, ніж будь-який рік до 2015 року.

Контекст

Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм з кінця 19 століття, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років, йдеться у листопадовому звіті Всесвітньої метеорологічної організації.

Усі парникові гази, на долю яких припадає понад 95 відсотків потепління, знаходяться на рекордних рівнях, йдеться у щорічному звіті СОТ «Стан глобального клімату».

У Європейських Альпах зафіксували рекорди танення льодовиків, при цьому середня втрата товщини склала від трьох до більш ніж чотирьох метрів, що є максимальним за всю історію спостережень.

З 2001 року Швейцарія втратила понад третину свого обсягу льодовиків.