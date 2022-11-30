Французи оголосили 2022 рік найспекотнішим за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Франція цього року пережила спекотний рік з початку реєстрації записів, повідомила в середу національна метеорологічна служба країни, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
У Франції з травня до жовтня температура неодноразово підвищувалася під час послідовних хвиль тепла, що супроводжувалися екстремальними явищами, такими як лісові пожежі в таких районах, як північно-західна Бретань, та руйнівними морськими хвилями тепла в Середземному морі.
«Всі місяці за рік були теплішими, ніж зазвичай, крім січня та квітня», - йдеться у заяві Meteo France.
За оцінками, середня температура за рік загалом буде між 14,2 градусів Цельсія і 14,6 градусів залежно від температури грудня. Це значне збільшення в порівнянні з попереднім рекордом 14,07 ° C, зафіксованим у 2020 році, і найвище з початку реєстрації в 1990 році.
Очікується, що річна кількість опадів буде на 25 відсотків нижчою за норму, а кількість опадів у липні на 85 відсотків нижча за середню. Найпосушливішим роком у Франції був 1989 рік, коли дефіцит опадів становив 25 відсотків.
У глобальному масштабі, якщо прогнози на частину 2022 року, що залишилася, виправдаються, Організація Об'єднаних Націй заявляє, що кожен з останніх восьми років буде спекотнішим, ніж будь-який рік до 2015 року.
Контекст
Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм з кінця 19 століття, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років, йдеться у листопадовому звіті Всесвітньої метеорологічної організації.
Усі парникові гази, на долю яких припадає понад 95 відсотків потепління, знаходяться на рекордних рівнях, йдеться у щорічному звіті СОТ «Стан глобального клімату».
У Європейських Альпах зафіксували рекорди танення льодовиків, при цьому середня втрата товщини склала від трьох до більш ніж чотирьох метрів, що є максимальним за всю історію спостережень.
З 2001 року Швейцарія втратила понад третину свого обсягу льодовиків.