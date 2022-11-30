Французы объявили 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений

ukru
19:57 • 6986 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 11124 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 70258 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127212 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131908 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109667 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103780 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90362 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111002 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136159 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 31101 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 38763 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 81394 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 35365 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 74973 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228148 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258666 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196923 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202293 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237626 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 7092 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 81394 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116605 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119069 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126581 просмотра
Актуальное
Французы объявили 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений

Французы объявили 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 841804 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Франция в этом году пережила жаркий год с начала регистрации записей, сообщила в среду национальная метеорологическая служба страны, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Во Франции с мая по октябрь температура неоднократно повышалась во время последовательных волн тепла, сопровождавшихся экстремальными явлениями, такими как лесные пожары в таких районах, как северо-западная Бретань и разрушительными морскими волнами тепла в Средиземном море.

«Все месяцы за год были теплее, чем обычно, кроме января и апреля», - говорится в заявлении Meteo France.

По оценкам, средняя температура за год в среднем будет между 14,2 градуса Цельсия и 14,6 градуса в зависимости от температуры декабря. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим рекордом 14,07°C, зафиксированным в 2020 году, и самое высокое с начала регистрации в 1990 году.

Ожидается, что годовое количество осадков будет на 25 процентов ниже нормы, а количество осадков в июле на 85 процентов ниже средней. Самым засушливым годом во Франции был 1989 год, когда дефицит осадков составил 25 процентов.

В глобальном масштабе, если прогнозы на оставшуюся часть 2022 года оправдаются, Организация Объединенных Наций заявляет, что каждый из последних восьми лет будет жарче, чем любой год до 2015 года.

Контекст

Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса по Цельсию с конца 19 века, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет, говорится в ноябрьском отчете Всемирной метеорологической организации.

Все парниковые газы, на долю которых приходится более 95 процентов потепления, находятся на рекордных уровнях, говорится в ежегодном отчете ВТО «Состояние глобального климата».

В Европейских Альпах зафиксировали рекорды таяния ледников, при этом средняя потеря толщины составила от трех до более чем четырех метров, что является максимальным за всю историю наблюдений.

С 2001 года Швейцария потеряла более трети своего объема ледников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы