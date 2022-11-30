Французы объявили 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений

Детали

Во Франции с мая по октябрь температура неоднократно повышалась во время последовательных волн тепла, сопровождавшихся экстремальными явлениями, такими как лесные пожары в таких районах, как северо-западная Бретань и разрушительными морскими волнами тепла в Средиземном море.

«Все месяцы за год были теплее, чем обычно, кроме января и апреля», - говорится в заявлении Meteo France.

По оценкам, средняя температура за год в среднем будет между 14,2 градуса Цельсия и 14,6 градуса в зависимости от температуры декабря. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим рекордом 14,07°C, зафиксированным в 2020 году, и самое высокое с начала регистрации в 1990 году.

Ожидается, что годовое количество осадков будет на 25 процентов ниже нормы, а количество осадков в июле на 85 процентов ниже средней. Самым засушливым годом во Франции был 1989 год, когда дефицит осадков составил 25 процентов.

В глобальном масштабе, если прогнозы на оставшуюся часть 2022 года оправдаются, Организация Объединенных Наций заявляет, что каждый из последних восьми лет будет жарче, чем любой год до 2015 года.

Контекст

Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса по Цельсию с конца 19 века, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет, говорится в ноябрьском отчете Всемирной метеорологической организации.

Все парниковые газы, на долю которых приходится более 95 процентов потепления, находятся на рекордных уровнях, говорится в ежегодном отчете ВТО «Состояние глобального климата».

В Европейских Альпах зафиксировали рекорды таяния ледников, при этом средняя потеря толщины составила от трех до более чем четырех метров, что является максимальным за всю историю наблюдений.

С 2001 года Швейцария потеряла более трети своего объема ледников.