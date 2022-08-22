Розмір швейцарських льодовиків скоротився вдвічі з 1931 року - дослідження

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Швидке танення льодовиків в Альпах та інших місцях, яке, за словами вчених, спричинене зміною клімату, стало предметом дедалі більш пильного спостереження з початку 2000-х років. Однак досі було мало інформації про те, як льодовики змінювалися до цього протягом 20-го століття, з часом відстежувалося лише кілька окремих льодовиків і використовувалися різні моделі для оцінки їхнього обсягу.

Але швейцарські дослідники з Технічного університету ETH Цюріха та Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту WSL кажуть, що вони реконструювали топографію всіх швейцарських льодовиків у 1931 році, що дозволило показати, як вони розвивалися.

"Грунтуючись на цих реконструкціях та порівняннях з даними 2000-х років, дослідники дійшли висновку, що обсяг льодовика скоротився вдвічі в період з 1931 по 2016 рік", - йдеться у заяві.

У їхньому дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Cryosphere, використовувалися матеріали з архіву зображень TerrA, який охоплює близько 86% покритої льодом території Швейцарії, аналізуючи близько 21 700 фотографій, зроблених у період з 1916 по 1947 рік.

Драматичні зміни

Для їхньої реконструкції гляціологи використовували так звану стереофотограмметрію — метод, який використовується для визначення характеру, форми та положення будь-якого об'єкта на основі пар зображень.

"Якщо ми знаємо топографію поверхні льодовика у два різні моменти часу, ми можемо розрахувати різницю в обсязі льоду", - йдеться у заяві провідного автора дослідження.

Льодовик Фішера, наприклад, у 1928 році нагадував масивне крижане море, але у 2021 році на пишному зеленому схилі гори залишилося лише кілька крихітних білих крапок.

У своїй заяві дослідники наголосили, що льодовики не відступали безперервно за останнє століття, вказавши, що у 1920-х та 1980-х роках спостерігалося навіть спорадичний масовий ріст льодовиків.

У той час, як швейцарські льодовики втратили половину свого обсягу за 85 років, що передували 2016 році, швейцарська мережа моніторингу льодовиків GLAMOS вказує, що лише за наступні шість років вони втратили ще 12%.

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