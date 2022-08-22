Размер швейцарских ледников сократился вдвое с 1931 года - исследование

Детали

Быстрое таяние ледников в Альпах и других местах, которое, по словам ученых, вызванное изменением климата, стало предметом все более пристального наблюдения с начала 2000-х годов. Однако до сих пор мало информации о том, как ледники изменялись до этого в течение 20-го века, со временем отслеживалось лишь несколько отдельных ледников и использовались разные модели для оценки их объема.

Но швейцарские исследователи из Технического университета ETH Цюриха и Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта WSL говорят, что они реконструировали топографию всех швейцарских ледников в 1931 году, что позволило показать, как они развивались.

"Основываясь на этих реконструкциях и сравнениях с данными 2000-х годов, исследователи пришли к выводу, что объем ледника сократился вдвое в период с 1931 по 2016 год", - говорится в заявлении.

В их исследовании, опубликованном в научном журнале The Cryosphere, использовались материалы из архива изображений TerrA, охватывающего около 86% покрытой льдом территории Швейцарии, анализируя около 21 700 фотографий, сделанных в период с 1916 год.

Драматические изменения

Для их реконструкции гляциологи использовали так называемую стереофотограмметрию — метод, используемый для определения характера, формы и положения любого объекта на основе пар изображений.

"Если мы знаем топографию поверхности ледника в два разных момента времени, мы можем рассчитать разницу в объеме льда", - говорится в заявлении ведущего автора исследования.

Ледник Фишера, например, в 1928 году напоминал массивное ледяное море, но в 2021 году на пышном зеленом склоне горы осталось всего несколько крошечных белых точек.

В своем заявлении исследователи подчеркнули, что ледники не отступали непрерывно за последнее столетие, указав, что в 1920-х и 1980-х годах наблюдался даже спорадический массовый рост ледников.

В то время как швейцарские ледники потеряли половину своего объема за 85 лет, предшествовавших 2016 году, швейцарская сеть мониторинга ледников GLAMOS указывает, что только за следующие шесть лет они потеряли еще 12%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шельфовый ледник Антарктики разрушается быстрее, чем предполагалось