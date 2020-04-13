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Франція засудила указ Путіна про заборону особам без громадянства РФ володіти землею в окупованому Криму

Франція засудила указ Путіна про заборону особам без громадянства РФ володіти землею в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 18818 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Франція засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині Криму і Севастополя, заявило посольство Франції в Україні у Twitter у понеділок, 13 квітня, передає УНН.

Мова йде про указ президента РФ № 201 від 20 березня 2020 року, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині території анексованого Криму та міста Севастополя.

“Два заходи — примусовий призов (жителів Криму в армію РФ — ред) і заборона іноземцям володіти землею в Криму, — вжиті російською владою з різницею в кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму, і яка повністю протирічить нормам міжнародного права”, — цитує посольство DW.

“Після шести років незаконної анексії Криму Росією Франція зберігає тверду прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — зазначили в посольстві.

20 березня 2020 року Путін підписав указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких “іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи” не можуть мати у власності земельні ділянки, включені окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим. Цим указом внесені зміни в затверджений указом Путіна від 9 січня 2011 року перелік прикордонних територій, на яких “іноземні громадяни, особи без громаднства та іноземні юридичні особи, не можуть володіти на праві власності земельними ділянками”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму

Як пише DW, згідно з даними, які наводяться на сайті держреєстрації і кадастру окупаційної влади в Криму, понад 11,5 тисяч земельних ділянок в Криму на вказаних в указі Путіна територіях належать “іноземцям”. До власників нерухомості належать громадяни 55 країн (окрім РФ), серед них, зокрема, понад 12 тисяч громадян України, 570 громадян Білорусі, 355 громадян Німеччини.

Як відомо, у порушення норм міжнародного права у березні 2014 року Росія анексувала український Крим і визнала його суб’єктом федерації.

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