Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило підписання Президентом Росії Володимиром Путіним указу щодо позбавлення українських громадян можливості володіння землею в тимчасово окупованому Криму. Відповідний коментар оприлюднено на сайті МЗС, передає УНН.
“МЗС України засуджує підписання 20 березня Указу Президента Росії № 201, який додав Крим до переліку прикордонних територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки. Підписання указу — це черговий незаконний крок Москви щодо привласнення об’єктів української державної і приватної власності на території незаконно окупованого Криму, грубе порушення українського законодавства і міжнародного гуманітарного права”, — наголосили дипломати.
У МЗС підкреслили: Україна використає всі можливості міжнародного права і міжнародних судових інстанцій для скасування Указу та притягнення Росії до відповідальності і за це правопорушення.
“Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати посилювати тиск на державу-агресора, у тому числі шляхом запровадження санкцій”, — додали в міністерстві.
Нагадаємо, Президент держави-окупанта 20 березня цього року підписав Указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно включено окремі райони тимчасово окупованої території півострову Крим.
Як повідомляв УНН, прокуратура АРК надасть правову оцінку указу Путіна, яким українців позбавлено можливості володіти землею в Криму.