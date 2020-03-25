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Прокуратура АРК надасть правову оцінку указу Путіна про заборону українцям володіти землею в Криму

Прокуратура АРК надасть правову оцінку указу Путіна про заборону українцям володіти землею в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Прокуратура надасть правову оцінку указу президента РФ Володимира Путіна, яким українців позбавлено можливості володіти землею в Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого раніше за фактом привласнення державної і приватної власності, в тому числі й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку вказаному документу. Привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2) (а) (IV)",- йдеться в повідомленні.

Також прокуратурою автономії здійснюється процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень за фактами захоплення та привласнення державою-окупантом на території півострову Крим будівель, споруд, земельних ділянок, автотранспортних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна, що перебуває у державній власності та власності фізичних і юридичних осіб.

"У ході досудового розслідування вдалося встановити більш ніж 4 тисячі захоплених окупаційними “органами влади” об’єктів, вартістю понад 60,2 млрд грн. Судами за клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно загальною вартістю близько 4,1 млрд грн",- зазначається в повідомленні.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування прокуратурою проводиться активна робота зі збору доказів вчинення на тимчасово окупованій території півострова Крим воєнних злочинів на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

"У 2017 році спрямовано інформаційне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), яке стосувалось незаконного привласнення державної і приватної власності на окупованому півострові. Вказані відомості",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент держави-окупанта 20 березня цього року підписав Указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно включено окремі райони тимчасово окупованої території півострову Крим.

Як повідомлялося, прокуратура АРК нагадала РФ про зобов’язання за міжнародним правом на тлі пандемії коронавірусу.

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