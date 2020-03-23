Прокуратура АРК нагадала РФ про зобов’язання за міжнародним правом на тлі пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прокуратура АР Крим, у разі недотримання норм міжнародного гуманітарного права під час боротьби з загрозою поширення COVID-19 у тимчасово окупованому Криму, надасть правову оцінку кожному факту порушення прав кримчан. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Під час боротьби з загрозою поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополі, Російська Федерація, як держава-окупант має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом, зокрема, передбачених статтею 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, статтями 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, держава-окупант повинна:
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- забезпечити населення півострову медичними,
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- продовольчими засобами,
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- забезпечити відповідне медичне обслуговування без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаки.
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"Прокуратура АРК, у разі недотримання вказаних норм міжнародного гуманітарного права, надасть правову оцінку кожному факту порушення прав кримчан", - вказали у прокуратурі.
Нагадаємо, в окупованому Криму повідомили про перший випадок COVID-19 на півострові.