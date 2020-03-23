Прокуратура АРК напомнила РФ об обязательствах по международному праву на фоне пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Прокуратура АР Крым, в случае несоблюдения норм международного гуманитарного права во время борьбы с угрозой распространения COVID-19 во временно оккупированном Крыму, предоставит правовую оценку каждому факту нарушения прав крымчан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Во время борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополе, Российская Федерация, как государство-оккупант должна придерживаться своих обязательств по международному праву, в частности, предусмотренных статьей 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, статьями 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года", - говорится в сообщении.
Как указано, государство-оккупант должно:
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- обеспечить население полуострова медицинскими,
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- продовольственными средствами,
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- обеспечить соответствующее медицинское обслуживание без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признаки.
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"Прокуратура АРК, в случае несоблюдения указанных норм международного гуманитарного права, предоставит правовую оценку каждому факту нарушения прав крымчан", - указали в прокуратуре.
Напомним, в оккупированном Крыму сообщили о первом случае COVID-19 на полуострове.