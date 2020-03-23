Прокуратура АРК напомнила РФ об обязательствах по международному праву на фоне пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102858 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105607 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107586 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106365 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115484 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101382 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105713 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Прокуратура АР Крым, в случае несоблюдения норм международного гуманитарного права во время борьбы с угрозой распространения COVID-19 во временно оккупированном Крыму, предоставит правовую оценку каждому факту нарушения прав крымчан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Во время борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополе, Российская Федерация, как государство-оккупант должна придерживаться своих обязательств по международному праву, в частности, предусмотренных статьей 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, статьями 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года", - говорится в сообщении.

Как указано, государство-оккупант должно:

  • обеспечить население полуострова медицинскими,
  • продовольственными средствами,
  • обеспечить соответствующее медицинское обслуживание без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признаки.

"Прокуратура АРК, в случае несоблюдения указанных норм международного гуманитарного права, предоставит правовую оценку каждому факту нарушения прав крымчан", - указали в прокуратуре.

Напомним, в оккупированном Крыму сообщили о первом случае COVID-19 на полуострове.

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