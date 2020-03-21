Пандемія коронавірусу: так звана "влада" окупованого Криму заявила про перший випадок COVID-19 на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Так званий “глава” підконтрольної Москві адміністрації “Республіки Крим” Сергій Аксьонов на власній сторінці у Facebook заявив, що на території окупованого півострова зафіксовано перший випадок інфікування COVID-19, пише УНН.
“У Республіці Крим підтверджений перший випадок коронавірусної інфекції у жителя півострова, який прибув з Франції. Він перетинав державний кордон РФ в автомобільному пункті пропуску. Встановлено, що хворий при перетині кордону не повідомив інформацію про перебування в країнах, неблагополучних щодо коронавірусу. З симптомами ГРВІ він був госпіталізований в медичний заклад за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно до чинного протоколу Міністерства охорони здоров’я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості”, — написав Аксьонов, не вказавши конкретно, чи перетин кордону відбувся на території тимчасової адміністративної межі з Херсонською областю, яку в РФ називають “державним кордоном”.
Аксьонов також зазначив: “Визначено коло осіб, з якими контактував хворий на території півострова. Дані особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження. Протиепідемічні заходи проведені в повному обсязі. Триває реалізація заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу на території регіону”.
Додамо, в окупованому Криму скасували прийом дітей на першу зміну до “Артеку” через COVID-19.