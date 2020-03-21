Пандемия коронавируса: так называемая "власть" оккупированного Крыма заявила о первом случае COVID-19 на полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Так называемый “глава” подконтрольной Москве администрации “Республики Крым” Сергей Аксенов на своей странице в Facebook заявил, что на территории оккупированного полуострова зафиксирован первый случай заражения COVID-19, пишет УНН.
“В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести”, — написал Аксенов, не указав конкретно, пересечение границы произошло ли на территории временной административной границе с Херсонской областью, которую в РФ называют “государственной границей”.
Аксенов также отметил: “Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. Продолжается реализация мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона”.
Добавим, в оккупированном Крыму отменили прием детей на первую смену в “Артек” из-за COVID-19.