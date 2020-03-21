Пандемія коронавірусу: в окупованому Криму скасували прийом дітей на першу зміну до "Артеку" через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В окупованому Російською Федерацією Криму через пандемію COVID-19 скасували прийом дітей до першої зміни міжнародного дитячого центру "Артек", який наразі контролює Москва, пише УНН з посиланням на сайт установи.
“На підставі Протоколу засідання Оперативного штабу Міністерства освіти Російської Федерації (у зв’язку з окупацією півострова Москвою — ред.) щодо попередження поширення нової коронавірусної інфекції (COVID-19) від 20 березня 2020 року, в зв’язку з ситуацією, що несприятливою епідеміологічною обстановкою в країні і світі ФДБОУ МДЦ „Артек“ скасовує реалізацію освітніх програм, запланованих в період з 2-3 квітня по 22-23 квітня”, — зазначили у тексті.
Також там вказали умови повернення авіаквитків (авіасполучення з окуповною АР Крим здійснює лише РФ) та квитків на потяг.
“В даний час МДЦ „Артек“ працює в штатному режимі. Санітарно-епідеміологічна обстановка благополучна”, — додали там.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб.