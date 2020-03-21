Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму отменили прием детей на первую смену в "Артек" из COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102463 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107293 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106106 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115093 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101287 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106722 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131628 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму отменили прием детей на первую смену в "Артек" из COVID-19

Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму отменили прием детей на первую смену в "Артек" из COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25598 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В оккупированном Российской Федерацией Крыму из-за пандемии COVID-19 отменили прием детей в первую смену международного детского центра “Артек”, который сейчас контролирует Москва, пишет УНН со ссылкой на сайт учреждения.

“На основании Протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации (в связи с оккупацией полуострова Москвой — ред.) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ МДЦ „Артек“ отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля”, — отметили в тексте.

Также там указали условия возврата авиабилетов (авиасообщение с оккупированной АР Крым осуществляет только РФ) и билетов на поезд.

“В настоящее время МДЦ „Артек“ работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная”, — добавили там.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 250 человек.

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