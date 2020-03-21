Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму отменили прием детей на первую смену в "Артек" из COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В оккупированном Российской Федерацией Крыму из-за пандемии COVID-19 отменили прием детей в первую смену международного детского центра “Артек”, который сейчас контролирует Москва, пишет УНН со ссылкой на сайт учреждения.
“На основании Протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации (в связи с оккупацией полуострова Москвой — ред.) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ МДЦ „Артек“ отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля”, — отметили в тексте.
Также там указали условия возврата авиабилетов (авиасообщение с оккупированной АР Крым осуществляет только РФ) и билетов на поезд.
“В настоящее время МДЦ „Артек“ работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная”, — добавили там.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 250 человек.