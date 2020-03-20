Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Росії за добу виявили 54 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомили в оперативному штабі ряду російських ЗМІ, зокрема виданню Meduza, пише УНН з посиланням також на профільній канали у Telegram.
З них 33 випадки зареєстровані в Москві, 4 у Санкт-Петербурзі. Кількість хворих досягла 253.
Всі хворі в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавірусної інфекції. Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Встановлено люди, з якими вони контактували в Росії. Їх помістять під медичний нагляд, проводиться лабораторне обстеження.
Одужали сім чоловік — чотири в Москві і три в Липецькій області. Всього від COVID-19 в Росії вилікувалися 12 осіб.
19 березня в Москві померла жінка, у якої раніше діагностували коронавірусну інфекцію. Влада повідомила, що причиною її смерті став розірвався тромб.
Будівництво спецлікарні на околиці Москви: