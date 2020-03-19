Пандемія коронавірусу: у РФ повідомили деталі, щодо першої смерті від COVID-19 у Москві

КИЇВ. 19 березня. УНН. В інфекційній лікарні № 2 в Москві померла 79-річна жінка, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомляє московський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом на власному Telegram-каналі, пише УНН.