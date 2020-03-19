Пандемія коронавірусу: у РФ повідомили деталі, щодо першої смерті від COVID-19 у Москві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В інфекційній лікарні № 2 в Москві померла 79-річна жінка, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомляє московський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом на власному Telegram-каналі, пише УНН.

“Смерть настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології”, — заявили в штабі.

Результат аналізу на коронавірус виявився позитивним. У зв’язку з посиленням дихальної недостатності отримувала комплексну інтенсивну терапію. В інфекційній лікарні перебувала в ізольованому боксі.

Смерть наступила в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після стентування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам’яна хвороба, цереброваскулярна хвороба.

На даний момент все коло близьких пацієнтки встановлено — усі знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.

Додамо, літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу, померла в лікарні в Москві — це перша смерть від COVID-19 у Росії.

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