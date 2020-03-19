Пандемия коронавируса: в РФ сообщили детали, касательно первой смерти от COVID-19 в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на собственном Telegram-канале, пишет УНН.
“Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии”, — заявили в штабе.
Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.
Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.
В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен — все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.
Добавим, пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве — это первая смерть от COVID-19 в России.