У Росії перша смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу, померла в лікарні в Москві - перша смерть від COVID-19 у Росії. Про це повідомили в четвер в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у столиці РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню №2... Померла в інфекційній лікарні літня пацієнтка мала цілу низку хронічних захворювань", - повідомили в штабі.
Нагадаємо, напередодні кількість виявлених випадків зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії виросла до 147.