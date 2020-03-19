В России первая смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве - первая смерть от COVID-19 в России. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2... Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сообщили в штабе.
Напомним, накануне количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147.