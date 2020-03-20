Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 250 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В России за сутки обнаружили 54 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе ряда российских СМИ, в частности изданию Meduza, пишет УНН со ссылкой также на профильные каналы в Telegram.
Из них 33 случая зарегистрированы в Москве, 4 в Санкт-Петербурге. Количество заболевших достигло 253.
Все больные в последние две недели посещали страны, неблагополучные касательно коронавирусной инфекции. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлены люди, с которыми они контактировали в России. Их поместят под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование.
Выздоровели семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области. Всего от COVID-19 в России излечились 12 человек.
19 марта в Москве скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал разорвавшийся тромб.
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