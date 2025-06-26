Францією прокотився шторм: двоє загиблих, 17 постраждалих, майже 100 тис. будинків без світла

Сильний шторм обрушився на Францію в ніч з середи, 25 червня, на четвер, 26 червня, двоє людей загинули: 12-річний хлопчик у Тарн-і-Гаронні та чоловік у Майєнні, повідомляє BFMTV, пише УНН.

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12-річна дитина загинула в середу, 25 червня, у Пікекосі (Тарн-і-Гаронна). У Майєнні чоловік на квадроциклі також загинув рано ввечері, коли дерево впало на дорогу. 17 людей постраждали.

Сильний вітер та зливові дощі завдали значних збитків.

Пориви вітру, що перевищували 130 км/год, були зафіксовані в Альє та Кот-д'Ор. У Парижі близько п'ятдесяти дерев було повалено сильним вітром.

Протягом середи по всій країні було зафіксовано 40 392 удари блискавки.

Майже 100 000 будинків досі без світла.

Та вже вранці у четвер жоден департамент не оголосив помаранчевий рівень тривоги щодо гроз.

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