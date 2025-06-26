Францией прокатился шторм: двое погибших, 17 пострадавших, почти 100 тыс. домов без света

Сильный шторм обрушился на Францию в ночь со среды, 25 июня, на четверг, 26 июня, два человека погибли: 12-летний мальчик в Тарн-и-Гаронне и мужчина в Майенне, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

12-летний ребенок погиб в среду, 25 июня, в Пикекосе (Тарн-и-Гаронна). В Майенне мужчина на квадроцикле также погиб рано вечером, когда дерево упало на дорогу. 17 человек пострадали.

Сильный ветер и ливневые дожди нанесли значительный ущерб.

Порывы ветра, превышавшие 130 км/ч, были зафиксированы в Алье и Кот-д'Ор. В Париже около пятидесяти деревьев были повалены сильным ветром.

В течение среды по всей стране было зафиксировано 40 392 удара молнии.

Почти 100 000 домов до сих пор без света.

Но уже утром в четверг ни один департамент не объявил оранжевый уровень тревоги по грозам.

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